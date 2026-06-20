Momenti di tensione in diretta su RaiNews24, dove il giornalista e conduttore Alessandro Baracchini è rimasto coinvolto in un episodio avvenuto durante la conduzione del telegiornale delle 12.

Il conduttore, mentre tentava di interrompere la sigla per dare spazio alle ultime notizie, non sarebbe riuscito a bloccare in tempo la trasmissione, finendo così ancora in onda. In quel frangente, convinto di non essere più collegato, avrebbe reagito con un gesto e alcune espressioni di stizza rivolte alla regia, episodio che è stato poi trasmesso.

Alessandro Baracchini si arrabbia e in diretta su RaiNews24 se la prende con la regia. Alle 12.30 circa la sigla parte nel momento sbagliato e lui, forse pensando di non essere ripreso, fa il dito medio verso la telecamera. pic.twitter.com/OR4kgVUzSq — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 19, 2026

A seguito dell’accaduto, Baracchini è stato convocato dal direttore di RaiNews24 Federico Zurzolo, “interessato per un chiarimento sull’accaduto”, come riferito da una nota dell’azienda.

La Rai e la direzione di RaiNews24 hanno fatto sapere di aver avviato le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste.

Lo riporta leggo.it.