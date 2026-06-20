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RAINEWS24 BARACCHINI RaiNews24, Baracchini fa il dito medio in diretta: avviate valutazioni interne

Il conduttore, mentre tentava di interrompere la sigla per dare spazio alle ultime notizie, non sarebbe riuscito a bloccare in tempo la trasmissione

RaiNews24, Baracchini fa il dito medio in diretta: avviate valutazioni interne

RaiNews24, Baracchini fa il dito medio in diretta: avviate valutazioni interne - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Attualità //

Momenti di tensione in diretta su RaiNews24, dove il giornalista e conduttore Alessandro Baracchini è rimasto coinvolto in un episodio avvenuto durante la conduzione del telegiornale delle 12.

Il conduttore, mentre tentava di interrompere la sigla per dare spazio alle ultime notizie, non sarebbe riuscito a bloccare in tempo la trasmissione, finendo così ancora in onda. In quel frangente, convinto di non essere più collegato, avrebbe reagito con un gesto e alcune espressioni di stizza rivolte alla regia, episodio che è stato poi trasmesso.

A seguito dell’accaduto, Baracchini è stato convocato dal direttore di RaiNews24 Federico Zurzolo, “interessato per un chiarimento sull’accaduto”, come riferito da una nota dell’azienda.

La Rai e la direzione di RaiNews24 hanno fatto sapere di aver avviato le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste.

Lo riporta leggo.it.

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