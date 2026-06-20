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SAN SEVERO CAPPETTA San Severo in gestione commissariale, Cappetta nominato commissario prefettizio

Il commissario eserciterà temporaneamente le funzioni di sindaco, Giunta e Consiglio comunale, garantendo l’amministrazione della città

San Severo in gestione commissariale, Cappetta nominato commissario prefettizio

San Severo in gestione commissariale, Cappetta nominato commissario prefettizio - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Politica // San Severo //

Dopo la crisi politica culminata con le dimissioni contestuali di 13 consiglieri comunali, il Comune di San Severo entra ufficialmente in gestione commissariale.

Nella giornata di venerdì 5 giugno, il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco ha firmato il decreto con cui viene sospeso il Consiglio comunale, in attesa del successivo provvedimento di scioglimento dell’assise cittadina.

Contestualmente è stato nominato commissario prefettizio il dottor Francesco Antonio Cappetta, prefetto in quiescenza, al quale viene affidata la gestione provvisoria dell’Ente.

Il commissario eserciterà temporaneamente le funzioni di sindaco, Giunta e Consiglio comunale, garantendo l’amministrazione della città fino alle prossime elezioni amministrative.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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