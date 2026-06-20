San Severo in gestione commissariale, Cappetta nominato commissario prefettizio

Dopo la crisi politica culminata con le dimissioni contestuali di 13 consiglieri comunali, il Comune di San Severo entra ufficialmente in gestione commissariale.
Nella giornata di venerdì 5 giugno, il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco ha firmato il decreto con cui viene sospeso il Consiglio comunale, in attesa del successivo provvedimento di scioglimento dell’assise cittadina.
Contestualmente è stato nominato commissario prefettizio il dottor Francesco Antonio Cappetta, prefetto in quiescenza, al quale viene affidata la gestione provvisoria dell’Ente.
Il commissario eserciterà temporaneamente le funzioni di sindaco, Giunta e Consiglio comunale, garantendo l’amministrazione della città fino alle prossime elezioni amministrative.
Lo riporta lagazzettadisansevero.it.