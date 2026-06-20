Sanità Puglia, liste d’attesa: 213mila persone richiamate in 19 settimane

Prosegue il piano di recupero delle liste d’attesa sanitarie in Puglia. A 19 settimane dall’avvio delle attività, sono state contattate complessivamente 213.281 persone nell’ambito delle misure predisposte dalla Regione.

Nel dettaglio, risultano 195.213 pazienti richiamati per visite ed esami specialistici e 18.068 per ricoveri ospedalieri.

Secondo i dati diffusi dalla Regione Puglia, sono state complessivamente 121.372 le prestazioni anticipate, mentre i rifiuti registrati ammontano a 52.934 casi, in larga parte relativi a prestazioni specialistiche. Tra questi, il 63% (23.668 casi) riguarda la conferma di appuntamenti già fissati, il 22% (8.412) la rinuncia per avvenuta esecuzione della prestazione e il 14% (5.118) la dichiarazione di non necessità.

In totale, le prestazioni di specialistica ambulatoriale anticipate ed erogate sono 105.751. Per quanto riguarda le prestazioni urgenti e differenziate per priorità, i dati evidenziano un anticipo medio significativo: 144 giorni per le prestazioni U-urgenti (3.287), 133 giorni per le prestazioni B-brevi (53.610), 90 giorni per le prestazioni D-differibili (27.330) e 88 giorni per le prestazioni P-programmabili (15.904).

Tra le aree con i maggiori benefici in termini di riduzione dei tempi di attesa figurano neuropsichiatria infantile e oculistica.

Dal monitoraggio regionale emerge inoltre, nel periodo gennaio-14 giugno, una riduzione del 5% del volume complessivo delle prescrizioni, con una quota di prescrizioni U prive di adeguate indicazioni cliniche pari al 26%, con valori più bassi a Lecce (19%) e più alti a Bari (28%).

Lo riporta ansa.it.