Street art in piazza del popolo: ad un anno dal No Mafia Day

Manfredonia – Ad un anno dal corteo bianco contro tutte le mafie, esito della reazione indignata della comunità tutta per i fatti criminosi che hanno infestato il nostro territorio, Il Luc di Manfredonia propone le immagini e le suggestioni di quell’importante momento di partecipazione. Il 24 luglio in piazza del Popolo sarà allestita la mostra del reportage fotografico del No Mafia Day, scatti in bianco e nero, realizzati dallo staff di Pandemia, che raccontano lo snodarsi, per le vie della città di un corteo fatto principalmente di giovani che in silenzio e armati di maglietta bianca hanno voluto dire no alla mafia.La mostra sarà allestita utilizzando come supporto le transenne che perimetrano l’area dei lavori attualmente in corso in Piazza del Popolo, un’azione di street art che vuole portare nel cuore della città il ricordo di un momento che ci riguarda tutti. Lo struscio domenicale potrà essere, dunque, un’occasione di riflessione per chi vorrà soffermarsi a guardare le foto del reportage, un’opportunità offerta a quanti tradizionalmente rimangono ai margini dell’impegno civico per pudore, timidezza, mancanza di tempo e quant’altro.La mostra composta da una cinquantina di scatti si sposterà il giorno successivo presso il Luc di Manfredonia e rimarrà allestita e visibile al pubblico fino alla fine di agosto.Redazione Stato