Di:



Foggia – IL 19 luglio l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha reso noto di avere avviato l’inchiesta di sicurezza di propria competenza sull’inconveniente grave occorso il 16 luglio, sul lago di Varano (Foggia) al monoturbina anfibio antincendio Air Tractor AT802A I-SPEL.





Redazione Stato Incidente ad Air Tractor sul lago Varano, inchiesta ANSV ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.