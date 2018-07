Carpino Folk Festival e FestAmbienteSud: presentazione

Di:

Foggia. Carpino Folk Festival e FestAmbiente Sud: due festival per la promozione e la valorizzazione del territorio; insieme per presentare i programmi degli eventi 2018. La conferenza stampa è fissata lunedì il 23 luglio, alle ore 10,30 al CinePorto di Foggia (via San Severo).

FestambienteSud 2018, XIV edizione, è l’ecofestival delle questioni meridionali e della qualità culturale del territorio, “MEZZOGIORNO DI FUOCO”, questione meridionale: è l’ora di farla finita. È il tema di questa edizione. A un ricco cartellone musicale firmato da Paolo Fresu, con ospiti italiani e internazionali, si aggiunge un vario programma culturale con forum, mostre e laboratori.

Musica, tradizioni popolari, culture ed enogastronomia. C’è questo e molto altro al Carpino Folk Festival, XXIII edizione, dal 6 all’11 agosto a Carpino. In sei giorni tanti interpreti della tradizione del Gargano, molta contaminazione, ospiti internazionali, progetti speciali, laboratori musicali. Se il 2017 è stato l’anno del rilancio del festival, il 2018 è invece quello della valorizzazione degli interpreti del territorio.

Parteciperanno:

Raffaele Piemontese , assessore al Bilancio e alle Politiche giovanili

Leonardo Di Gioia, assessore Agricoltura Regione Puglia

assessore Agricoltura Regione Puglia Aldo Patruno , direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia

Luca Scandale, PugliaPromozione

PugliaPromozione Rocco Di Brina , Sindaco del Comune di Carpino

Giuseppe D'Urso, presidente Teatro Pubblico Pugliese

presidente Teatro Pubblico Pugliese Claudio Costanzucci , vice presidente Parco Nazionale del Gargano

Umberto Russi, Ferrovie del Gargano

Ferrovie del Gargano Franco Salcuni, direttore culturale Festambientesud

direttore culturale Festambientesud Vanessa Pallucchi, vice presidente nazionale Legambiente

vice presidente nazionale Legambiente Pasquale Di Viesti, presidente del Carpino Folk Festival

presidente del Carpino Folk Festival Luciano Castelluccia, direttore artistico del Carpino Folk Festival

In videoconferenza: Loredana Capone, assessore al Turismo Regione Puglia e Paolo Fresu, direttore artistico di Festambientesud.

Sono stati invitati i sindaci e amministratori di Monte Sant’Angelo, Vieste e S.Giovanni Rotondo.

Ufficio stampa Festambientesud

Ufficio stampa Carpino Folk Festival