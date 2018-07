Dopo la fuga di carte dal Comune, Giovanni Vergura deve dimettersi

Di:

Monte Sant’Angelo, 20 luglio 2018. Abbiamo appreso, con non poco stupore, dal profilo Facebook di un cittadino che il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vergura, ha girato in chat a questo cittadino la pratica di una persona che aveva fatto richiesta al Comune di un’autorizzazione, violando chiaramente la privacy, il diritto di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Ebbene, se questa cosa è accaduta – come sembra che sia, visto che su quel profilo Facebook è stata pubblicata la discussione intercorsa tra il cittadino e il Presidente del Consiglio Comunale –, è chiaro che Vergura non può più rivestire quel ruolo importantissimo per il Consiglio Comunale e per la città.

Va precisato che il cittadino, prima di pubblicare tutto, si è preoccupato, giustamente, di oscurare i dati sensibili di quella pratica, cosa che non aveva fatto Vergura!

*Forza Italia* chiede a Vergura di scusarsi con il destinatario di quella comunicazione, i cui fatti sono stati divulgati senza il suo consenso! *Forza Italia* ricorda a Vergura che, quando un atto non viene pubblicatoall’Albo del Comune, vorrà dire che resta a disposizione solo del cittadino richiedente e del Comune e che nessuno, ma proprio nessuno, può inviarlo ad altri, anche se è il Presidente del Consiglio Comunale.

Forza Italia ritiene che quanto accaduto sia di una gravità inaudita, perché, così come è stata diffusa quella pratica, evidentemente se ne possono far circolare altre, semmai dal contenuto e dal tenore molto più delicati e riservati. Infatti, ricordiamo a Vergura che molte volte ai Comuni vengono fatte richieste da Enti e Istituzioni anche di una certa importanza e riservatezza: con Vergura, questi Enti possono avere la certezza che le carte che arrivano non vengano lette e non vengano fatte circolare? Per quanto accaduto, pensiamo proprio di no, perché potrebbe

accadere di nuovo.

Forza Italia chiede le dimissioni immediate del Presidente del Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo, Giovanni Vergura, poiché il suo comportamento, quello di diffondere ai non interessati carte di altri, non è garanzia di imparzialità, di legalità e di rispetto delle Istituzioni e tradisce la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni!

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)