Obbliga l’ex a salire in auto e abusa di lei, arrestato 47enne di Trinitapoli

Foggia, 20 luglio 2018. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando a Trinitapoli, Salvatore Montanaro, cl. 71, pregiudicato del posto, non accettando la fine della sua relazione con una donna di origini rumene di oltre 20 anni più giovane, la costringeva a salire a bordo della propria autovettura raggiungendo poi una zona defilata del paese.

E’ a quel punto che la donna si è trovata a subire la violenza dell’uomo, che la costringeva ad essere palpeggiata e che stava tentando di denudarla. La donna, che per fortuna rimaneva lucida, in un attimo di distrazione del suo aguzzino, riusciva a scappare dall’auto attirando l’attenzione di alcuni passanti che allertavano immediatamente le forze dell’ordine. Una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Trinitapoli, che in quel momento per fortuna si trovava proprio nei paraggi, appreso ciò che era accaduto, si metteva subito alle ricerche dell’uomo, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, traendolo in arresto per violenza sessuale.

L’episodio di violenza, fortunatamente, non ha avuto conseguenze peggiori grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Arma.

L’arrestato, su disposizione della Procura di Foggia, è stato associato nel carcere di Foggia.