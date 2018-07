San Giovanni Rotondo. Espiantati organi 47enne deceduto per aneurisma

Di:

(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 20 LUG – Espiantati questa mattina gli organi dell’uomo di 47 anni di Larino (Campobasso) colto da aneurisma martedì scorso e trasferito nel presidio ospedaliero di San Giovanni Rotondo (Foggia) dove era stata dichiarata la morte cerebrale. Ieri all’ospedale di Termoli erano arrivati gli ispettori inviati dal ministro della Salute, Giulia Grillo, all’ospedale San Timoteo di Termoli per valutare l’accaduto. L’ambulanza, al momento della richiesta di intervento era impegnata su un altro caso, mentre la Tac al San Timoteo di Termoli era in manutenzione programmata. Per l’espianto l’ospedale fa riferimento al Centro trapianti di Bari.

La salma resterà nell’obitorio dell’ospedale di San Giovanni Rotondo dove, martedì prossimo, sarà conferito l’incarico per l’autopsia. Nei giorni successivi il corpo dell’uomo tornerà a Larino per il rito funebre.

La moglie dell’uomo, rimasta sempre al capezzale del congiunto, è stata seguita da psicologi del presidio ospedaliero. La famiglia è rientrata oggi in paese.