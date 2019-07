20 luglio 1969: 50 anni fa il primo uomo sulla Luna

Di:

Era il 24 luglio 1969 quando la missione spaziale Apollo 11 venne ufficialmente dichiarata conclusa. Con successo. L’equipaggio della Nasa (composto da Neil A. Armstrong, Michael Collins e Edwin Buzz Aldrin) quel giorno ammarò nell’Oceano Pacifico, riportando a casa la più grande delle imprese scientifiche e tecnologiche del secolo. Solo quattro giorni prima, il 20 luglio 1969, Armstrong e Aldrin erano diventati i primi uomini a solcare la superficie lunare. Davanti ad oltre mezzo miliardo di persone incollate alle loro tv in bianco e nero. Il primo passo impolverato di Armstrong, la bandiera americana impiantata sul suolo, la fatidica frase: “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”.

E pensare che il Presidente Nixon aveva già preparato un commovente annuncio da fare alla nazione, in caso di fallimento della missione. Perché non si trattava solamente di un’impresa scientifica: quella dell’allunaggio era prima di tutto una battaglia, l’emblema della supremazia americana sul resto del mondo, qualcosa da cui dipendeva forse il futuro stesso degli States (e, per questo, l’evento fu oggetto di dibattiti e controversie diffuse ancora oggi).

Ci vollero 11 anni, ma quel giorno gli Stati Uniti chiusero il cerchio aperto nel 1958 dai russi, quando gli uomini del regime spedirono nello spazio lo Sputnik e, qualche anno dopo, il primo uomo in orbita, Jurij Alekseevič Gagarin.

Nel luglio del 1969 gli USA realizzarono quel sogno portato avanti da John Fitzgerald Kennedy, che non ebbe mai modo di veder mantenuta la promessa fatta qualche anno prima alla Rice University: “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche in altre imprese, non perché sono semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità, perché accettiamo di buon grado questa sfida, non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla, insieme a tutte le altre”.

Carmen Palma