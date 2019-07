Relazione Dia: “Cerignola realtà criminale più solida, capitale del riciclaggio”

Di:

«Nel basso Tavoliere la realtà cri­minale più solida e strutturata, ve­rosimilmente anche per resistenza di un organo decisionale condiviso, resta quella di Cerignola, la cui strategia operativa si basa sia su un radicato controllo del proprio territorio, sia sull’impiego di risorse su altre aree del territorio nazionale». Così la Direzio­ne investigativa antimafia analizza la situazione nel basso Tavoliere nella relazione al Parlamento sulla lotta alle mafia nel secondo semestre del 2018. «La criminalità cerignolana è rappre­sentata dai clan Piarulli il cui vertice risiede in Lombardia, e Di Tommaso che è stato rinvigorito dalla scarce­razione di alcuni esponenti di peso; è una criminalità» si legge nella rela­zione della Dia «che mantiene la pro­pria vocazione verso i reati predatori (rapine ai Tir, furti di autovetture e di mezzi pesanti) realizzati con forme di pendolarismo. Correlata a questa at­tività è la ricettazione dei pezzi di ri­cambio dei veicoli, la nazionalizzazio­ne di autovetture clonate estere e il recupero di materiale ferroso. I gruppi di Cerignola sono diventati, tra l’altro, un punto di riferimento anche per al­tri sodalizi, sia nel sostegno delle la­titanze, sia nelle attività di riciclaggio, grazie alla capacità di schermare ef­ficacemente i profitti illeciti, anche mediante prestanome, in attività di ristorazione, nella filiera agroalimen­tare e nel commercio di carburante».

Fonte: ReteGargano