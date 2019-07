Jovabeachparty a Barletta: attese 40mila presenze per Jovanotti

Di:

Si terrà questa sera, a Barletta, il concerto di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, evento di rilievo nazionale e di notevole importanza per la cittadina pugliese che sarà invasa dai fans del cantautore; sold out già da diverse settimane, all’evento che si terrà sul lungomare Pietro Mennea è prevista la partecipazione di circa 40mila persone.

Imponente il dispositivo posto in campo e lo sforzo della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine, quotidianamente al servizio della collettività per prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza e per assicurare il sereno svolgimento dell’evento e la sicurezza di partecipanti e cittadini.

L’afflusso del pubblico è previsto a partire dalle ore 14.00 odierne ma già dalle ore 19.00 di ieri sera sono in corso servizi di vigilanza continuativi; impiegate anche unità di Artificieri e Cinofili Anti-esplosivo e personale della Polizia Stradale, Polizia Scientifica, Polizia Ferroviaria e Polizia Marittima ed Aerea. Capillari i servizi organizzati per reprimere il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Al fine di consentire lo svolgimento del “JOVA Beach Party” è stato allestito un vero e proprio villaggio che si estenderà per circa 300 metri lineari; previste due zone cuscinetto, ubicate ai fronti opposti, da utilizzare come “luogo sicuro” ed in grado di accogliere il pubblico presente in caso di emergenza.

L’area dell’intero villaggio è recintata da barriere anti-scavalcamento; previsto un percorso che porterà direttamente all’area destinata ai soccorsi pubblici, individuata immediatamente a ridosso dell’ingresso al “JOVABEACH PARTY”.

Al fine di evitare condizioni che possano pregiudicare l’accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e/o costituire ostacolo al deflusso del pubblico, l’intera zona interessata dall’evento sarà completamente interdetta al traffico.

Subito dopo un’area di “prefiltraggio” saranno presenti i varchi d’accesso, presidiati da personale steward con abilitazione al pat-down, muniti di metal detector.

Oltre alle Forze dell’Ordine, saranno presenti volontari della Protezione Civile, posizionati su tutta l’area interessata per disciplinare l’afflusso ed il deflusso del pubblico; previste uscite di sicurezza che consentono l’accesso ad aree sicure, all’esterno dello spazio destinato alla manifestazione. Tali uscite, prive di qualsiasi ostacolo e costantemente presidiate da idoneo personale, saranno segnalate mediante apposita cartellonistica.

Limitazioni e divieti sono previsti anche nell’area dello specchio acqueo interessato dall’evento.

La Polizia di Stato invita tutti i partecipanti a collaborare con le Forze dell’Ordine per garantire che l’evento si svolga in un clima di serenità e di sano divertimento.