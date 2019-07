Manfredonia, Festa dell’Unità: “Il PD  alla prova del cambiamento”

Di:

Manfredonia, 20 luglio 2019. Si è tenuto ieri sera il primo appuntamento con la Festa dell’Unità, lo storico festival a sfondo politico che per tre giorni animerà Piazzale Ferri con dibattiti, musica e degustazioni. «Un appuntamento annuale al quale non si è voluto mancare, soprattutto oggi. Un momento con il quale il PD non vuole dare l’impressione al popolo di voler fuggire dalle proprie responsabilità ma, anzi, vuole cogliere l’occasione per un momento di confronto»: così ha commentato Gaetano Prencipe, intervenuto ieri nel primo dibattito, “Il PD alla prova del cambiamento”. Con lui anche Mariagrazia Campo e Michele Bordo. Ha moderato l’incontro Felice Sblendorio.

La riflessione della Campo parte da una dichiarazione dell’ex sindaco Riccardi che, proprio ai microfoni di Stato Quotidiano, confessò che “avrebbe potuto esserci un finale diverso”: «Certamente poteva esserci, tuttavia, ad un certo punto, era chiaro che non era più possibile intravedere anche soltanto un sentiero sul quale incamminarsi e portare a termine l’esperienza comunale. La classe dirigente non è riuscita ad orientare politicamente l’esperienza amministrativa, perché le istanze dei singoli hanno preso il sopravvento. Uno degli errori del partito è stata la poca consapevolezza della necessità di essere più presente. Le dimissioni di Riccardi? Scelta di responsabilità del partito intero».

«Il PD per tanti anni ha avuto un rapporto solido con Manfredonia, il riconoscimento nei nostri confronti era consolidato – commenta Bordo – e gli anni del buon governo ci hanno permesso di ottenere nelle competizioni elettorali risultati anche in controtendenza alla media nazionale. L’immagine che alcuni contribuiscono a far passare della città non aiuta, il giudizio che si ha fuori di Manfredonia non è lo stesso che hanno maturato i cittadini e questa continua ad essere un punto di riferimento per la Capitanata.»

L’ex sindaco Gaetano Prencipe ricorda la sua esperienza alle elezioni primarie del 2014, dove si scontrò proprio con Riccardi: «All’epoca c’erano tutte le condizioni perché si provasse a cambiare e per chiedere al sindaco uscente di aspettare, farsi un attimo da parte, risolvere le sue cose e tornare. Lì c’è la responsabilità del gruppo dirigente. La mia non fu una scelta facile, ma la presi perché ero convinto che la città avesse bisogno di un’alternativa. A quelle primarie parteciparono più di 12.000 persone, in 5.000 votarono per me. Vi erano temi che già allora meritavano un’attenzione diversa». E poi le riflessioni sulle responsabilità, sulla maggioranza frammentaria, sulla politica a livello nazionale.

Domani interverrà Paolo Campo, nel dibattito dedicato stavolta alla Regione: «Abbiamo trascurato in passato queste occasioni di riflessione su noi stessi. Forse i problemi che abbiamo vissuto in questa fase amministrativa ci hanno distratto troppo dai fondamentali del nostro partito, ossia il contatto diretto con i cittadini. Ma qui non c’è un problema solo locale ma anche nazionale, quello che sta succedendo in queste ore a Roma dovrebbe preoccupare i manfredoniani ben di più della politica locale. Il paese è sull’orlo di una crisi politica dopo solo un anno dalle elezioni, siamo isolati a livello internazionale, i nostri capi politici andrebbero a trattare con potenze straniere che non sono nostre alleate per favorire la ricollocazione politica del paese stesso… Abbiamo il dovere quindi di stare in piazza, per non assistere alla deriva a cui questa maggioranza scriteriata sta portando il paese.»

Gli eventi della Festa dell’Unità si concluderanno domenica 21 luglio.