Manfredonia. Successo per solennità in onore della beata vergine Maria del Monte Carmelo

Nonostante tutte le problematiche che attanagliano la nostra Città, si è tenuta con successo anche quest’anno la Festa in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Il dinamico parroco Don Antonio Di Candia, con la collaborazione dei parrocchiani, degli imprenditori e costruttori edili e dei muratori di Manfredonia, nonostante la difficile situazione economica e politica in cui versa da tempo la nostra Città hanno realizzato in modo brillante la tradizionale Festa in onore della Madonna del Carmine 2019.

La processione ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli. Purtroppo, ho rilevato che lungo il percorso alcune persone partecipanti alla processione sono inciampate perché molti lampioni dell’illuminazione pubblica erano spenti. Il complesso bandistico Città di Manfredonia diretto dal M° Giovanni Esposto ha eseguito con perizia il servizio musicale nel corso del matinèe per le vie del quartiere e durante la solenne processione serale, dietro il sacro Quadro della Madonna. I fuochi d’artificio in onore della Vergine Maria fatti brillare in zona cimitero sono stati molto spettacolari e sicuramente di qualità artistica superiore a quelli tenuti durante la scorsa Festa Patronale.

A conclusione della processione la bravissima cantante Michela Borgia si è cimentata in un toccante inno dedicato alla Madonna e poi si è esibita con successo nel corso della serata con la sua Band. Il parroco Don Antonio, dopo il rito processionale, ha ringraziato tutti i collaboratori, i parrocchiani, l’associazione di volontariato Ass. Carabinieri “G.Castriotta”, le autorità della Marina Militare, I vigili urbani, i costruttori, gli imprenditori edili e i muratori, per la fattiva collaborazione che ha reso possibile anche quest’anno di organizzare con successo la tradizionale Festa in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo.

A cura di Franco Rinaldi

fotogallery in allegato

VIDEO