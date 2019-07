Nomine nei Parchi: Tarantini per l’Alta Murgia e Pazienza per il Gargano

Di:

Auguri a Francesco Tarantini da parte di Alfonso Pisicchio, assessore regionale alla Tutela del Paesaggio. Nel comunicato, si congratula per la sua nomina a presidente del Parco dell’Alta Murgia: “Sono convinto che grazie al suo costante impegno sulle tematiche dell’ambiente e della tutela del paesaggio, la Regione Puglia troverà un validissimo interlocutore. Il Parco rappresenta per noi un sito naturalistico di inestimabile importanza nelle politiche di promozione della Puglia in Italia e all’estero”.

Per l’altro Parco pugliese, quello del Gargano, il nome proposto, com’è noto, è quello di Pasquale Pazienza, professore di politica economica dell’Università di Foggia, ex assessore provinciale, tecnico scelto nella giunta dall’allora presidente Antonio Pepe, vicino al centrodestra e a Leo Di Gioia, il consigliere regionale che , fra il 2008-2013, in quel medesimo esecutivo a Palazzo Dogana era assessore.

Il commento dei parlamentari pugliesi M5s

A commentare l’esito del lungo iter per decidere i nomi – circa due anni fra indiscrezioni, ricerca del curriculum, graduali intese Regione-Ministero dell’Ambiente- alcuni parlamentari pugliesi del M5s: “Si chiude con una proficua intesa tra il nostro Ministro dell’ambiente, Sergio Costa, e la Regione Puglia la vicenda delle presidenze dei due Parchi nazionali – scrivono in una nota Nunzio Angiola , Patty L’Abbate, Angela Masie Giovanni Vianello – senza nessuna spartizione, contrariamente a quanto riportato in modo capzioso da qualche giornale. La valutazione dei profili curriculari, l’impegno professionale e il legame con il territorio hanno avuto la meglio rispetto ad altre scelte che apparivano meno adeguate. E’ il momento di guardare avanti e di lavorare congiuntamente per la tutela del Gargano e dell’Alta Murgia contro chi, anche in passato, ha minacciato e danneggiato questi luoghi pieni di biodiversità e di alto valore turistico e ambientale”.

Nomine e nuovi equilibri

La ratifica della nomina di Pazienza non è ben chiaro a che punto sia, pare debba essere controfirmata dal governatore Michele Emiliano, che, come si ricorda, nella prima terna di nomi aveva indicato l’avvocato Maggiano, di Peschici, vicino all’ex parlamentare dell’Udc Angelo Cera. Era il 2017. Le europee hanno cambiato alcuni equilibri in Puglia nel rapporto fra Lega e M5s, con un avvicinamento delle percentuali conseguite che nemmeno alle politiche era stato rilevato, e con la netta vittoria di Matteo Salvini.

In ogni caso, la Lega e il M5s pare abbiano trovato un punto di convergenza, l’unica l’incertezza riguarda il parere di Michele Emiliano su Pasquale Pazienza. Negli ultimi 15 anni il Parco del Gargano è stato governato dal centrodestra con Giandiego Gatta e Stefano Pecorella. Oggi, possibile il cambio a favore della Lega, con la sua nuova forza al sud, il M5s, che si è positivamente espresso, e la Regione, che fa gli auguri a Francesco Tarantini per il Parco Alta Murgia.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 20 luglio 2019