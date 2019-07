Ordine Avvocati Foggia, storica presenza per professionista di Manfredonia

Di:

Nei giorni 16, 17 e 18 luglio 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia che ha visto candidarsi 71 avvocati dell’intero territorio del Circondario del Tribunale. Presenti tre liste: “Avvocatura libera e Indipendente” con candidato Presidente l’Avv.to Gianluca Ursitti, “Avvocatura 14.0” con candidato Presidente l’Avv.to Michele Curtotti, “Mai più soli” con candidato Presidente l’Avv.to Luigi Leo. Si sono recati alle urne 2004 Avvocati per esprimere il proprio voto. L’elevato numero dei votanti, pari a circa due terzi degli aventi diritto, è significativo dell’importanza di questa tornata elettorale che ha determinato una partecipazione sentita e fattiva dell’Avvocatura tutta.

L’esito delle votazioni ha decretato il grande successo della lista “Avvocatura libera e Indipendente”, Presidente Gianluca Ursitti (1007 preferenze, il più suffragato) che subentrerà al Manfredoniano Stefano Pio Foglia. Della stessa compagine sono stati eletti gli avvocati: Laura De Maio (838), Giovanna Paolisso (767), Pasquale Caso (734), Maria Rosaria Calvio (632), Giacomo Alessandro Celentano (618), Donatella Ventarola (591), Angela Masi (583), Nadia Di Sabato (581), Marco G. Scillitani (576) Marco Merlicco (566), Monica Mirabella (554), Gaetano Massimiliano Mari (545), Adriano Pernice (486), Lorenzo Taggio (480), Enricomaria Orsitto (439).

Sono inoltre stati eletti Consiglieri: Valerio A. Vinelli (607), Luigi Leo (542, a capo della lista ‘Mai più soli’), Grazia Chionchio (471), Michele Curtotti (448, a capo della lista ‘Avvocatura 14.0’), Luigi Iannarelli (445).

L’affermazione della lista “Avvocatura libera e Indipendente” è il frutto di impegno e passione profusi dalla Squadra che, in continuità con il Consiglio uscente di cui è la naturale prosecuzione, ha incentrato il proprio Progetto sulla figura dell’Avvocato nell’espletamento della sua primaria funzione sociale di tutela dei diritti del Cittadino. Il candidato Presidente Ursitti ed i suoi Consiglieri hanno evidenziato che vi sarà un dialogo costante e paritario con i Magistrati per il bene della Giustizia intesa come servizio primario del Cittadino.