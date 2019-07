Tripadvisor: multa per informazioni ingannevoli su recensioni

Di:

Il Consiglio di Stato pone la parola fine alla lunga vicenda che ha interessato Tripadvisor e che si conclude con una multa da 100.000 euro per aver diffuso informazioni ingannevoli sulle recensioni. Per ripercorrere le principali tappe della diatriba giudiziaria, si ricorda che a formulare l’accusa era stata l’Antitrust nel 2014 sanzionando Tripadvisor con una multa da 500.000 euro; sette mesi dopo il Tar ribaltò la sentenza, annullando la multa in considerazione del fatto che Tripadvisor non poteva essere ritenuta responsabile visto che le recensioni vengono effettuate dagli utenti.

