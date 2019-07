Di:

Nell’ambito di un giudizio civile e dando assoluta priorità ad un parente, il Tribunale di Foggia ha disposto l’affidamento di due bambini ad una famiglia di Vieste.

Ma i Servizi Sociali del comune hanno collocato i fratellini (rispettivamente di 8 e 6 anni) in una comunità per i minori di Vico Garganico senza fornire alcuna spiegazione. Numerosi sono gli interrogativi che da due giorni, ovvero dall’entrata in Comunità, si sta ponendo il padre degli interessati. Da mesi l’uomo che ha portato alla luce la vicenda, assiste al carteggio sempre più fitto tra giudici, avvocati e assistenti sociali.

Lo scorso aprile il Tribunale per i Minorenni di Bari, prospettando condotte materne pregiudizievoli, ordinò in via provvisoria e urgente l’affidamento dei piccoli al servizio sociale del Comune di Vieste. Si ritenne doveroso un approfondimento delle condizioni di vita degli stessi presso l’abitazione della madre, in quel di Mattinata. Si disponeva, altresì, ogni opportuno intervento di sostegno e il loro eventuale collocamento presso la casa paterna qualora fossero emersi elementi di grave pregiudizio a carico della donna.

