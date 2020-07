Arriva l’estate, torna FlyGargano

Gargano, 20 luglio 2020. Torna anche quest’anno, per il terzo anno, il progetto promosso dalla Società di navigazione aerea Alidaunia, azienda leader del settore in Italia ed all’estero ed eccellenza della Puglia e della provincia di Foggia, per promuovere l’utilizzo dell’elicottero quale mezzo per scoprire le bellezze della Capitanata.

Per tutta la stagione estiva in corso, fino al 15 settembre prossimo, il progetto FlyGargano

prevede particolari riduzioni e sconti per i turisti – non residenti nelle aree oggetto

dell’iniziativa – che vorranno recarsi alle Isole Tremiti ed a Vieste partendo da Foggia. Da

quest’anno torna inoltre, a partire dal 20 luglio, anche la fermata presso l’eliporto Peschici.

“Ringrazio nuovamente lo staff FlyGargano che nuovamente collabora con noi per il servizio

di linea passeggeri con le Isole Tremiti. Anche quest’anno, con rinnovato piacere, uniamo

le forze per consentire la migliore fruizione del servizio da parte dell’utenza”, dichiara

Roberto Pucillo, amministratore delegato della Società nell’annunciare il rinnovo

dell’accordo relativo al progetto “FlyGargano”.

Gli utenti interessati ad avvantaggiarsi delle promozioni previste dall’edizione 2020 del progetto, che prevede sconti fino al 30% fino ad esaurimento disponibilità, potranno contattare direttamente lo staff FlyGargano tramite il sito www.alidaunia.it o scrivendo una email all’indirizzo flygargano@alidaunia.it.