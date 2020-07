Mattinata, 20 luglio 2020. “Ogni anno dobbiamo leggere le disposizioni in vigore, e poi osservare grandi e medie imbarcazioni lambire le nostre coste, nonostante il divieto, nonostante i bagnanti. Chiediamo gentilmente agli operatori della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia di intervenire, monitorare, controllare, e, se necessario, sanzionare gli eventuali trasgressori”. E’ quanto richiesto da alcuni cittadini presenti in località Mattinatella. In allegato un’immagine relativa a stamani.

Come risaputo, sanzioni sono da sempre previste ai diporti delle imbarcazioni che si avvicinano troppo alla costa, entrando nell’area di 200 metri dalla battigia che è riservata ai bagnanti.