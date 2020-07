“Estate in Riva al Mare”: iniziativa CRI Manfredonia e U.T. San Giovanni Rotondo

Manfredonia, 20 luglio 2020. La Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia ed U.T. di San Giovanni Rotondo, in collaborazione col Comitato di Torremaggiore / San Severo, annuncia il nuovo servizio “Estate in Riva al Mare”: dopo 10 anni di assenza si torna a prestare servizio di assistenza ai bagnanti presso il “Lido Aurora di Patrizia Salice”. Tale servizio è attivo tutti i giorni dell’estate, con un minimo di DUE volontari al giorno su DUE postazioni, dotate di tutte le attrezzature per il PRIMO SOCCORSO e due DAE per la rianimazione (messi a disposizione dalla Direzione del Lido).

Il Presidente esprime, a nome di tutti i volontari, particolare emozione per questo ritorno in uno dei lidi più grandi della litoranea, dove avevano lasciato il segno i volontari che avevano prestato servizio per tanti anni.

ANTONIO BEVERELLI

Portavoce

Associazione della Croce Rossa