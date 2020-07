Fitto presenta la sua lista “Puglia domani: “Consapevoli che andremo a vincere”

Il simbolo è nascosto da un lenzuolo sotto il palchetto. Al Molo di Bari il candidato del centrodestra Raffaele Fitto ha il sole negli occhi. A terra ci sono i bollini per segnare la distanza e non fare assembramenti. Dal lenzuolo sbuca il pumo, “una rosa stilizzata” che ricorda le tradizioni artigianali della Puglia, in particolare del Salento. Si trova sui balconi, sui corrimano, deve essere regalato, è un portafortuna. Sarà il simbolo sulla scheda elettorale di Fitto, abbinato nel colore del verde – “come quello della nostra terra, dei paesaggi del nostro turismo che hanno bisogno non di slogan e demagogia ma di soluzioni ai problemi” – e del blu, come cielo e mare.

Il nome della lista è “La Puglia domani”. “Allargare la nostra coalizione rivolgendoci alla società civile, cioè a una lettura attenta dei problemi della nostra terra, è questo il senso. Cucire tradizione e futuro. Potrei parlare dei disastri della nostra regione, ma l’analisi di quanto succede è solo un punto di partenza, l’occasione è quella di parlare del futuro della Puglia. La rosa che sboccia guarda alle potenzialità di questa terra”.

Per quanto riguarda la sua composizione rispetto alle liste di partito che lo appoggeranno, e per cui nomina uno per uno Salvini, Meloni e Berlusconi che lo hanno indicato: “E’ formata da presenze importanti di gente della società civile per allargare i confini tra i partiti in un messaggio di unità del centrodestra, che non è casuale. Noi abbiamo avuto in passato molti scontri che non ci hanno portato alla consapevolezza di andare a vincere questa campagna elettorale, e la vinceremo, questa lista è uno sforzo importante in questa direzione. Potrà avere l’attenzione della società civile cui avremo la forza di raccontare una Puglia dicendo le cose che realmente si possono fare”.

Un riferimento all’Europa: “Dobbiamo ricucire la nostra presenza per utilizzare al meglio le nostre risorse, risorse che non ci regala nessuno, noi siamo fra i principali contribuenti netti, versiamo di più di quanto riceviamo, c’è la beffa che non riusciamo a spendere. Questo simbolo indica ciò che ci impegniamo a realizzare ed è benaugurante, di buon auspicio per la Puglia”.