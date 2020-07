Foggia, sparò ai fratelli Calabrese: ottenuti arresti domiciliari

(foggiatoday) Ottiene la concessione degli arresti domiciliari, il 78enne Benito Insalata, l’anziano accusato del duplice tentato omicidio dei fratelli dei fratelli Antonio e Vito Calabrese, feriti a colpi di pistola lo scorso 14 maggio, in via Occidentale. L’uomo, come è noto, si presentò poco dopo in questura, ammettendo le proprie responsabilità in merito al fatto. Venne arrestato e condotto in carcere, ma poi rimesso in libertà pochi giorni dopo, dal Riesame, che annullò l’ordinanza del gip del tribunale di Foggia. Una parentesì di libertà che durò una manciata di giorni: il 25 giugno, infatti, l’uomo fu nuovamente arrestato dagli uomini della squadra mobile di Foggia, su una nuova ordinanza che meglio esplicitava le esigenze cautelari. Fonte: foggiatoday