Foggia. Un nuovo appello per l’olmo di via Manerba, salvato 6 anni fa

Foggia, 20 luglio 2020. “Questo è il famoso Olmo di via Manerba per il quale ci siamo battuti per evitarne l’abbattimento e grazie al quale si può dire che è nata questa pagina: è normale in questo periodo dell’anno quell’ingiallimento della chioma in cima e la perdita di molto fogliame?”.

Giuseppe Delli Carri pubblica la foto del famoso olmo sulla pagina di Conalpa Foggia per chiedere agli esperti sui social se si può intervenire in qualche modo. Le risposte sono diverse, una di queste è che si potrebbe intervenire con una potatura tagliando le parti ingiallite e sperando che questo serva a salvarlo. Si fa riferimento, a proposito del colore delle foglie, ad insetti che attaccano proprio gli olmi.

La battaglia per l’olmo iniziò 6 anni. Allora venne salvato dal comitato a tutela degli alberi cittadini nato proprio in quell’ occasione. Sotto la sua ombra si raccolsero, con dei cartelli di protesta contro il suo abbattimento, i membri del gruppo. Poiché nel 2014 c’erano dei rami cadenti che ostruivano il passaggio verso la pista di pattinaggio, si temeva sia una storpiatura- potatura selvaggia, sia il suo abbattimento, anche perché gli altri tre olmi vicini erano già stati tagliati. Oggi la pista di pattinaggio è in attesa di essere ristrutturata nell’ambito del grande complesso sportivo di Pantanella, per l’olmo si cercano rimedi. “E’ avvilente, lo conosciamo da una vita e vorremmo fare qualcosa per salvarlo”.