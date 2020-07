Foggia, 20 luglio 2020. Singolare intervento questa mattina da parte degli agenti della Polizia Locale nel bosco a ridosso delle spiagge di Marina di Lesina. Gli agenti, durante i consueti controlli del territorio, unitamente a personale dei Carabinieri forestali, hanno notato una mandria composta da circa 15 buoi che stavano per invadere la spiaggia.

Con non poca fatica, gli operatori intervenuto sono riusciti a contenere la mandria facendola stazionare all’interno del bosco tra la curiosità dei tanti turisti accorsi. Pare che non sia la prima volta che si verifica questa circostanza e, adesso, la Polizia Locale di Lesina sta facendo opportuni accertamenti per risalire al proprietario degli animali.