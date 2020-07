Marco Lacarra, segretario regionale del Pd, non ritiene che sia chiusa la partita con il M5s in favore di un’alleanza con Emiliano per le regionali. Lo ha detto al Corriere del Mezzogiorno di Bari in un’intervista pubblicata ieri. Il capo politico Vito Crimi aveva categoricamente smentito, in un lungo post sui social, che sarebbe avvenuto un incontro con la candidata Antonella Laricchia per esortarla “ad un passo indietro”. Intanto a Foggia, sabato sera, il Movimento ha inaugurato la nuova sede in via Crispi e presentato, insieme ai parlamentari ed europarlamentari di Foggia, gli 8 candidati della Capitanata per le regionali.

“C’è ancora spazio per un’interlocuzione – ha dichiarato Lacarra- ancora qualche giorno e si può trovare una soluzione, anche se vinciamo comunque. Ma un supporto elettorale sarebbe una iniezione di fiducia per una politica che sa dialogare a tutti i livelli”. Sulle critiche alla coalizione di Ivan Scalfarotto alle 14 liste di Emiliano: “Ci sono molte civiche intorno ad una grande partito che è il Pd, Italia Viva dovrebbe chiedersi perché non c’è, la politica non si fa con i risentimenti”.