“La Città del cinema ha risposto al bando per la programmazione estiva”

Foggia, 20 luglio 2020. “Per fortuna qualche ente pone l’attenzione anche all’esercizio cinematografico. Quando la cultura chiama, noi rispondiamo”. Mimmo Morsuillo, direttore della multisala, comunica così la partecipazione della Citta del cinema di Foggia all’avviso pubblico Dautore Destate, progetto promosso da Apulia Film Commission in collaborazione con Agis di Puglia e Basilicata. “Incrociamo le dita, se va bene potremmo sapere l’esito della nostra partecipazione verso la fine del mese per cominciare in agosto”.

Sono 39 i gestori di sale cinematografiche che hanno risposto all’avviso, scaduto il 16 luglio, per organizzare eventi culturali gratuiti e proiezioni cinematografiche di qualità per tutta l’estate pugliese, fino a fine settembre. “Il progetto intende offrire a spettatori e turisti una programmazione cinematografica dessai per l’estate, attraverso la rete delle arene e dei cinema all’aperto diffusi su tutto il territorio regionale”. Sono stati stanziati 500mila euro dalla Regione Puglia (10mila per ciascuna arena e 18mila per ciascun cinema all’aperto) “per assicurare contemporaneamente un’offerta culturale di qualità al pubblico e un concreto aiuto ai gestori dei cinema costretti a lunghi mesi di lockdown”.“I nostri spazi della Città del cinema usati per picnic e partite a pallone”

Da marzo la Citta del cinema è chiusa, la ripartenza con il film della Disney prevista per il 22 luglio, che avrebbe dovuto rilanciare tutto il circuito, è stata fermata dalle case di distribuzione perché molte sale non hanno riaperto. Morsuillo aveva chiesto al Comune di Foggia di poter utilizzare il parcheggio antistante alla multisala per farvi del cinema all’aperto, oltre che un coinvolgimento nella programmazione del cartellone estivo. Ma le sere estive organizzate dal Comune per Foggia sono partite in villa, la multisala si organizza nell’attesa che la stagione ricominci.