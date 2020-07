Manfredonia, decadenza concessione demaniale marittima

Manfredonia, 20 luglio 2020. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, è stata dichiarata la decadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, lett. d), del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 327/1942, della Concessione demaniale Marittima n.21 del 19.06.2008 e successiva Licenza di sub-ingresso n.4 del 24.07.2017, intestata alla società “Lido delle Nazioni s.r.l.s.”, con sede legale in 71042 Cerignola (FG), alla via Ivrea 60/62 (..).

“E’ stata disposta che dall’area demaniale marittima in concessione vengano rimosse tutte le opere ivi insistenti e venga lasciata libera entro il termine di giorni 30 dalla notifica del presente atto, con espresso avvertimento che in mancanza di spontaneo sgombero si provvederà ad esecuzione forzata senza ulteriore avviso, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese ai sensi dell’art.84 del Codice della Navigazione”.

E’ stato dato atto che “i beni immobiliari o non facilmente rimovibili che verranno rilevati con il sopralluogo che verrà effettuato subito dopo la scadenza del termine per il rilascio, saranno, eventualmente, acquisiti al demanio dello Stato, ai sensi dell’art. 49 del Codice di Navigazione, previa le opportune intese con gli ulteriori Organi dello Stato competenti allo scopo. Eventuali violazioni al presente provvedimento ed alle Norme richiamate saranno accertate e perseguite nei termine di Legge”.