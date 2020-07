Bari, 20 luglio 2020. I positivi Covid in Puglia sono aumentati negli ultimi giorni, causa il rientro di cittadini dall’Estero, ma Manfredonia e il Gargano restano totalmente Covid free. Guariti i già assistiti della città sipontina, di San Nicandro Garganico, di San Giovanni Rotondo, di San Marco in Lamis, di Monte Sant’Angelo, di Rignano, Vieste, etc..

Lopalco “Il virus, seppur in modo minore, circola ancora”

Come detto ieri, dal prof. Pier Luigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia (neo candidato per le regionali, pro Emiliano) “I casi registrati nelle ultime ore, riguardano cittadini stranieri in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi. In ogni modo i dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per stabilire le catene di contagio e per evitare il propagarsi dell’infezione“. “Ancora una volta – ha precisato Lopalco – va rivolto un appello a tutti i cittadini perché prendano le precauzioni come l’uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale perchè il virus, seppure in maniera minore, continua a circolare”.

Oggi in Puglia, sono stati registrati 753 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 216.402 test. 3930 sono i pazienti guariti. 79 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.557, così suddivisi: 1.498 nella Provincia di Bari 382 nella Provincia di Bat 669 nella Provincia di Brindisi (un caso precedentemente attribuito nel database alla Lombardia è stato attribuito alla provincia di Brindisi) 1.171 nella Provincia di Foggia; 527 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

COMUNI IN CAPITANATA CON ATTUALMENTE POSITIVI

Foggia, Troia, San Severo, Torremaggiore, Bovino, Orsara di Puglia ( nonostante la secca smentita del sindaco Lecce , ma la Regione continua a riportare l’area di Orsara tra quelle ricomprese con cittadini positivi), Cerignola. (Fascia 1-5 casi)