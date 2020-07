Manfredonia. Furto e maltrattamenti alla compagna, 7 anni di condanna per 27enne

Foggia, 20 luglio 2020. Con recente provvedimento del Tribunale di Foggia, Giudice dr. Ronzino, è stato condannato a una pena di 7 anni il 27enne di Manfredonia, Raffaele Quitadamo, ritenuto responsabile dei reati di “furto e maltrattamenti”.

I FATTI. Come riportato in una nota dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, “i fatti risalgono al 28 luglio 2019, quando a seguito di una chiamata al 112, i Carabinieri di Manfredonia sono intervenuti nell’abitazione di due coniugi, dove era stato perpetrato un furto ad opera di ignoti che, introducendosi da una porta finestra, dopo averla forzata, si erano impossessati di alcuni fucili da caccia e di monili in oro. I militari intervenuti, supportati da personale specializzato per i rilievi, avevano accertato che i ladri avevano scardinato dal muro una cassaforte e, dopo averla aperta, avevano prelevato e rubato 6 fucili da caccia regolarmente detenuti, nonché alcuni monili in oro. Nel corso del sopralluogo, i militari specializzati dell’Arma, rinvenivano e sequestravano un bracciale in metallo, estraneo ai proprietari dell’abitazione e riconosciuto dalla figlia di questi ultimi come quello solitamente indossato dal suo ex fidanzato”.

“Mettendo a sistema l’importante e singolare indizio del bracciale con il fatto che i ladri non avevano rovistato tutti gli ambienti, come se conoscessero la casa, essendosi indirizzati direttamente verso la cassaforte, è partita l’indagine dei Carabinieri di Manfredonia, diretta in ogni sua fase dalla Procura della Repubblica di Foggia, che ha portato, grazie all’attività informativa condotta sul territorio, a servizi di osservazione e pedinamento, nonché con l’ausilio di attività tecniche, all’identificazione degli autori del reato”: si tratta di due manfredoniani, già noti alle forze dell’ordine, uno del ’93 (Raffaele Quitadamo,ndr) e uno del ’96 (Orazio Bottalico,ndr)”.

Quitadamo accusato anche di maltrattamenti. “Nel corso dell’attività investigativa, a carico di uno dei due indagati, quello del ’93, conosciuto alle Forze dell’Ordine poiché gravato da numerosissimi precedenti per furto, sono emersi anche altri gravi indizi di reità in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia. E’ risultato infatti che il soggetto, oltre ad essere un ladro, è solito maltrattare, ingiuriare, minacciare e picchiare le donne con cui ha rapporti sentimentali. Proprio su questo aspetto, infatti, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno accertato che il giovane malvivente , sia con la ex compagna, non ancora 18enne e in stato di gravidanza, sia con quella attuale, poneva in essere atteggiamenti di sopraffazione fisica e psicologica procurando loro lesioni e malessere psicologico“.

Rigettata due volte la richiesta di abbreviato condizionato. A seguito della richiesta di giudizio immediato, i difensori di Raffaele Quitadamo avevano presentato istanza di abbreviato condizionato, con rigetto del Gip del Tribunale di Foggia, dr. Protano. La stessa istanza è stata in seguito riproposta dinanzi al dr. Ronzino che, a sua volta, ha rigettato la stessa richiesta. Successivamente lo svolgimento del dibattimento, con udienza finale svoltasi il 17 luglio 2020, con la citata condanna.

Legale delle 3 parti civili l’avvocato Gianfranco Di Sabato del Foro di Foggia.

Da evidenziare come il giudice dr. Ronzino ha escluso l’aggravante di cui all’articolo 625 comma 1 n.2 (danneggiamento della finestra della camera da letto per entrare nell’abitazione e forzatura della cassaforte per prelevare la refurtiva), a carico di Quitadamo, perchè fatto è stato commesso da 2 persone, e il delitto n.2 del capo d’imputazione – di cui agli artt. 2,4,7, L.895/67 (relativo alla detenzione illegale, da parte dell’imputato, di una pistola a tamburo calibro in luogo pubblico) per insufficienza di prove.

In seguito all’emissione del decreto di giudizio immediato, per l’altro imputato, Orazio Bottalico, classe 1996, che risponde del solo reato di furto, l’udienza presso il tribunale di Foggia è stata fissata per il prossimo 14 ottobre 2020, alle ore 9.

A cura di G.de Filippo – riproduzione riservata