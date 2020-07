Niglio ai genitori del bimbo abbandonato a Bari “Pronti a tendervi la mano”

Foggia, 20 luglio 2020. Il dott. Francesco Niglio, chirurgo pediatra presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, lancia un appello ai genitori di Luigi. Il bimbo è stato lasciato ieri nella culla della chiesa di S. Giovanni a Poggiofranco (Bari) con un bigliettino: “Luigi, ti ameremo per sempre”, mamma e papà”. Poggiofranco, neonato abbandonato davanti chiesa di San Giovanni. “Sicuramente – dice Niglio- siete stati costretti, nonostante tutto, da una condizione difficile a prendere questa decisione affrettata e probabilmente non voluta. Ma vorrei che sapeste che non siete soli, sono sicuro che tutta Bari e tutta la Puglia è pronta a tendervi la mano. Un abbandono senza riserve e senza coscienza viene fatto con estrema freddezza. Molti gettano i bambini nei cassonetti senza tanti se e tanti ma. La vostra è stata una scelta sofferta, perché molti altri non avrebbero mai dato il nome e non avrebbero mai scritto “mamma e papà” se non si sentissero tali. Credo che possiamo aiutare questa coppia a sentire il calore e l’affetto di una comunità che non vuole giudicarli ma vuole aiutarli a creare la loro famiglia con Luigi. Io ci sono e vi tendo la mano e prego per voi. Senza paura fatevi avanti, nella riservatezza potrete costruire una famiglia con Luigi magari con l’ aiuto di tanti che sono pronti ad essere al vostro fianco. Un bambino non è mai un errore”.