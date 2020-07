Scioglimento Comune Cerignola, TAR si “riserva di decidere”

Cerignola, 20 luglio 2020. “Pienamente soddisfatto”. Si dice così Metta subito dopo il termine dell’udienza per il ricorso al TAR Lazio contro lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Il TAR LAZIO, infatti, si sarebbe “riservato per decidere”, come scrive il sindaco sospeso sulla sua pagina Facebook. “COMINCIA UN’ALTRA ATTESA” aggiunge poi, rispetto a quella che definisce una “battaglia per la nostra città”. Una battaglia che Metta afferma di poter vincere, come si evince nelle sue strisce autogestite e condivise nei social. Anche in quella pubblicata questa mattina. Dove ha tenuto a precisare:

“Ricordatevi che si tratta solo del primo atto perché io poi non farò il Sindaco per ordine di un TAR o per una decisione del Prefetto, lo farò solo se il popolo di Cerignola, dopo avermi eletto la prima volta, voglia affidarmi questo incarico per altri 5 anni. Andiamo ad affrontare questo primo atto nella speranza di poter, poi, completare il lavoro con le votazioni e la mia rielezione”. Nei fatti, il giudice amministrativo del TAR Lazio, per definizione, non entra nel merito delle decisioni prese dall’amministrazione coinvolta, ma si limita a valutare che l’apparato istruttorio presentato dalla Commissione di accesso e valutato da Prefetto e Ministero sia idoneo, sufficiente, non contraddittorio, che i fatti posti a fondamento della decisione ministeriale siano veritieri e che il provvedimento sia giustificato da una motivazione logica, coerente e ragionevole.

Come esito di questo controllo, dunque, sembrerebbe che il giudice non abbia al momento confermato il provvedimento ministeriale di scioglimento e commissariamento dell’ente, ossia il Comune di Cerignola, come non lo ha annullato. Si sarebbe “riservato di decidere”.