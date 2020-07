Scritte ingiuriose sul manifesto elettorale di Sabrina Rosito (Italia in Comune)

Foggia, 20 luglio 2020. Offese e insulti scritti sui manifesti elettorali di Sabrina Rosito, candidata di Italia in Comune alle prossime regionali, assessore nel comune di S. Paolo Civitate. Per la seconda volta in pochi giorni, il suo 6×3 affisso a S. Severo è stato segnato da volgarità scritte a penna.

Su quanto avvenuto, scrive Michele Abbaticchio, vice coordinatore nazionale del partito: “Non ci fermiamo perché qualcuno è solo in grado di produrre odio e l’odio non genera nulla, noi invece sì. Generiamo competenza, attenzione ai territori, valorizzazione dell’ambiente e delle tradizioni: in una parola, sud. Solidarietà a Sabrina. Solidarietà a tutte le donne che, nonostante tutto, continuano a credere in un futuro possibile”.