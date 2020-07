“Solo sole e stabilità nel Gargano”

Meteo Puglia: una nuova rimonta anticiclonica ripristina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su Molise, Basilicata e Puglia; da segnalare solo il consueto sviluppo di nuvolosità cumiliforme ad evoluzione diurna nelle aree interne a ridosso dei rilievi, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in rialzo nei valori massimi. Venti moderati dai quadranti settentrionali, a tratti tesi di Tramontana e Maestrale su basso Adriatico e Canale d’Otranto.

MARTEDÌ : l’anticiclone, ben disteso lungo i paralleli, è garanzia di condizioni di tempo stabile sul Mediterraneo. Giornata all’insegna di cieli sereni o poco nuvolosi su Molise, Basilicata e Puglia, salvo locali e modesti addensamenti diurni a ridosso dei principali comprensori montuosi. Temperature in rialzo, ma ancora moderatamente inferiori alle medie climatiche per l’afflusso di correnti relativamente fresche per la stagione dai quadranti settentrionali. Ventilazione ancora settentrionale, moderata lungo l’Adriatico, prevalentemente debole altrove. Mari: Ionio quasi calmo o poco mosso; Adriatico da mosso a poco mosso, Canale d’Otranto mosso.

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sull’Appennino, materano e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4600 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.