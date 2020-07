Suv guidato da foggiano travolge e uccide 28enne

(molisetabloid) Falciato e ucciso da un Suv Tiguan sulla Statale 16: l’incredibile incidente verso le 23 e 40 di ieri sera domenica nel territorio di Campomarino. Il giovane di 28 anni di origine albanese, secondo le prime ricostruzioni costeggiava a piedi la statale 16 al buio, quando secondo quando ha riferito l’autista del mezzo investitore, un 60enne della provincia di Foggia, sarebbe sbucato all’improvviso sulla sede stradale, a nulla è valso il tentativo di frenata, l’impatto è stato violentissimo, per il giovane nonostante i soccorsi del 118, non ce stato nulla da fare. Sul posto la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica del sinistro. La salma del giovane che ancora non ha un’identità precisa si trova presso l’obitorio del San Timoteo. Fonte: molisetabloid