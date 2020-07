Torremaggiore, Criticità San Giacomo. Comitato Salute “Sindaco, necessario un incontro”

Foggia, 20 LUGLIO 2020. Il Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia ha inviato una PEC in data 19/07/2020 all’attenzione dell’Amministrazione Di Pumpo formulando una richiesta di incontro formale insieme ad una delegazione degli operatori sanitari del PTA San Giacomo per conoscere lo stato di avanzamento della gestione delle criticità del San Giacomo di Torremaggiore (Fg), aggiornamenti sullo stato di avanzamento dello stato di attuazione del Patto per la Salute ed altre proposte fattive che saranno consegnate per l’ex nosocomio torremaggiorese destinato alla Conferenza dei Sindaci del Distretto San Severo Nord.

PRESO ATTO CHE AD OGGI LE CRITICITA’ DEL PTA SAN GIACOMO SONO LE SEGUENTI :

il Comitato attende la convocazione formale per un confronto di merito su queste criticità e per dare piena attuazione in senso risolutivo alle stesse, al cronoprogramma del Patto per la Salute e a tutto il resto. Il Comitato consegnerà altre ipotesi di rilancio dell’ex nosocomio torremaggiorese nell’interesse esclusivo della collettività. Nella stessa seduta il Comitato consegnerà a mano tutte le pec inviate alle istituzioni nazionali pubbliche e private , alle ONG per la gestione della fase di Covid-19 con riferimento alla nostra realtà cittadina. “Il Comitato resta vigile e continua a stimolare le istituzioni per arginare il degrado che si respira in ambito sanitario in una struttura che potrebbe fare di più ma la volontà politica non le consente di decollare come sarebbe giusto per un bacino di utenza di oltre trentacinquemila persone dell’intero Alto Tavoliere pugliese; – afferma Michele Antonucci, il presidente del comitato – abbiamo ottenuto importanti risultati ( ripristino medico H24 al PPIT dal 1/01/2019, adozione POCT, adeguamento insegne del PPIT, rifacimento edile della Radiologia del San Giacomo) ma resta tanto fare e l’impegno civico in prima linea del Comitato prosegue con la medesima dedizione per dare al San Giacomo quello che merita. Piccoli passi per dopo lanciare nuove proposte di vero rilancio che saranno oggetto di analisi di fattibilità da parte della Regione Puglia”.