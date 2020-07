Foggia, 20 luglio 2020. Il 9 luglio ha avuto inizio presso l’Università di Foggia il V ciclo del corso di specializzazione per l’attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Il corso, riservato agli idonei del IV ciclo, ha destato grande entusiasmo, poiché i partecipanti hanno visto realizzato il sogno di entrare nel percorso di specializzazione dopo una trepidante attesa, resa ancora più lunga e incerta per l’arrivo del Coronavirus.

Il corso viene erogato in modalità “a distanza” su piattaforma elearning dell’Unifg, a seguito del DM prot.94 del 25-05-2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca, che autorizza ad utilizzare anche la didattica a distanza per le lezioni dei moduli teorici e per i tirocini indiretti. Una scelta approvata, quindi, dal Ministero e imposta dalle norme sul distanziamento sociale richiesto dalla recente pandemia, ma che vede i corsisti soddisfatti e quasi tutti concordi nel credere che questa modalità sia vantaggiosa sia da un punto di vista economico che logistico, ma allo stesso tempo anche un mezzo efficace e democratico che permette di cooperare nello stesso momento attraverso la piattaforma virtuale e non toglie nulla in termini di empatia, organizzazione e attenzione. La frequenza è in streaming sincrono audio video, quindi i corsisti seguono tutti in contemporanea portando la propria “empatia digitale” tra colleghi anche stando a chilometri di distanza e si sentono protagonisti di questa rivoluzione digitale, che, per citare il Baricco di The Game, è ancor prima una rivoluzione mentale, un po’ come essere umani aumentati, ovvero discenti che aggiungono umanità alla realtà virtuale.

Un altro successo per l’Ateneo foggiano, guidato dal Rettore più giovane d’Italia, Professore Pierpaolo Limone, che nella Classifica Censis delle Università italiane (edizione 2020/2021) è sul podio, e precisamente in terza posizione, tra i piccoli atenei statali, e che già ad aprile, secondo il rapporto della guida “Smart education” del Sole 24 ore, si piazzava seconda, solo dopo Torino, nella speciale classifica dei corsi di laurea a distanza.

Simona Stega