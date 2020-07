Verdi Manfredonia “ASE, chi controlla i controllori?”

Manfredonia, 20 luglio 2020. “A detta dell’amministratore Barbone l’ASE è stata costretta dalla Commissione prefettizia ad utilizzare l’agenzia interinale anche per operare le scelte tra i lavoratori a tempo determinato, necessari per il periodo estivo, ammessi dopo la verifica dei requisiti. Le agenzie interinali pubblicizzano le offerte di lavoro, raccolgono le richieste e accertando i requisiti richiesti degli aspiranti. Poi, come è stato fatto nel passato, si sarebbe dovuto procedere ad un pubblico sorteggio tra gli aspiranti che avessero posseduto requisiti uguali. Invece in questo modo ci è stato impedito di conoscere perché sono stati scelti questi 20 lavoratori e non altri. La legalità si basa sulla trasparenza. Noi cittadini abbiamo il diritto di essere informati. I commissari ed i dirigenti del Comune di Manfredonia difettano in comunicazione ed in trasparenza e questo è inaccettabile in un comune il cui consiglio è stato sciolto per infiltrazioni mafiose”.