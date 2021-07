Daniele Marasco tra i vincitori di “Racconti Pugliesi”. E spopola il “Cospiratore”

STATOQUOTIDIANO.IT. Manfredonia, 20 luglio 2021. Quando la creatività si unisce alla voglia di riscatto e di superare i limiti imposti dal destino, possono derivarne risultati degni di nota. È così per Daniele Marasco, operatore socio-sanitario per vocazione, ma anche scrittore, sceneggiatore. . Quando la creatività si unisce alla voglia di riscatto e di superare i limiti imposti dal destino, possono derivarne risultati degni di nota. È così per, operatore socio-sanitario per vocazione, ma anche scrittore, sceneggiatore.

Con il suo racconto “Miracolo a Mezzanotte”, si attesta tra i vincitori del concorso, “Racconti Pugliesi” 2021, organizzato dalla casa editrice emiliana Historica, in collaborazione con il portale italiano di informazione “Cultora” e la Fondazione “Giuseppe Tatarella” di Bari.

Non solo.

In uscita, giovedì 15 luglio scorso, il suo libro, “Il Cospiratore”, Aletti Editore, su Amazon.it e Ibs.it.

Storia di un giovane cavaliere, Amirte, chiamato a tornare in patria dalla guerra su personale richiesta del suo superiore, l’ambasciatore d’Inghilterra Austelio. Il suo arrivo metterà a dura prova il delicato equilibrio politico tra la Francia e l’Inghilterra che, in un patto di collaborazione, cercano risollevare la generale situazione di disordine causata dalle guerre per la supremazia, nell’Europa del XVIII secolo.

Un libro da leggere tutto d’un fiato, nelle pagine del quale emergono chiaramente il forte interesse dell’autore per la letteratura francese e inglese e la sua passione per la scrittura, che definisce mezzo “per far conoscere aspetti profondi della mia persona” e per esprimere “le emozioni, sia positive che negative che mi hanno accompagnato e mi accompagnano nel corso della mia vita. Un modo per ritrovarsi come uomo e come persona”.

Daniele Marasco, di Manfredonia, nasce nel 1979, e si appassiona alla scrittura fin da adolescente.

Comincia componendo poesie, poi si dedica alla stesura di sceneggiature per cortometraggi e lungometraggi mosso da una particolare curiosità verso il cinema che considera “non semplicemente come strumento di intrattenimento ma soprattutto come una forma d’arte”.

Coltiva, dunque, tali interessi da autodidatta “non avendo potuto seguire, dopo il diploma tecnico, un regolare corso di studi universitari per cause di forza maggiore”.

Non si arrende Daniele.

Studia per conto suo, si documenta, ricerca e arriva così a produrre opere che lo portano a conseguire dei riconoscimenti. Nel 2015, nell’ambito di un progetto del Centro di Salute Mentale della sua città, realizza la sceneggiatura del cortometraggio sul disagio mentale, “Il volo dell’Anima”. Cortometraggio che riceve subito un riconoscimento dalla Asl locale e poi partecipa alla 8^ edizione del “Corto e Cultura Film Festival nelle Mura di Manfredonia”, meritando il Premio Menzione Speciale.

Tra il 2016 e il 2018, per tre anni di seguito, Daniele Marasco partecipa ancora al Festival “Corto e Cultura” riuscendo a guadagnarsi ulteriori riconoscimenti.

Nell’edizione del 2016, secondo classificato, nella sezione Sceneggiatura, con il testo “Radici”- Storia di un lungo viaggio in treno, durante il quale il protagonista ritornerà a pensare a suo padre, che non c’è più, ai suoi insegnamenti, e alla sua terra di origine, il Gargano, con le sue risorse e i suoi splendidi paesaggi.

Nell’edizione del 2017, Marasco vince il premio Miglior Sceneggiatura, con il testo “Ada del porto”, storia di una ragazza diciottenne, Ada appunto, che, dopo aver perso il padre, cerca di alleviare il dolore continuando a praticare l’attività più amata dal suo genitore defunto, pescare sul porto. E che ritornerà a parlare con la madre grazie all’incontro con un comandante della Capitaneria che le fa comprendere che “tutti abbiamo bisogno di qualcuno nei momenti di difficoltà”.