Elisa Isoardi, innamorata delle bellezze del Gargano

Statoquotidiano.it, 20 luglio 2021. La presentatrice di origini piemontesi Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini, ha illustrato le tappe del suo viaggio nelle terre garganiche attraverso la sua pagina social Instagram ufficiale.

Video dalla pagina “Benvenuti a Monte Sant’Angelo”

La Isoardi ha condiviso alcuni video su Instagram in cui celebra la bellezza di Monte Sant’Angelo: “È una meraviglia, un luogo davvero mistico, da visitare. È la Gerusalemme d’Italia”.

Dopo una fermata veloce presso San Giovanni Rotondo, dove ha visitato il santuario di San Pio, la conduttrice ha pubblicato alcuni video in cui celebra la bellezza di Monte Sant’Angelo e Manfredonia. Elisa Isoardi ha documentato tramite storie Instagram il suo “weekend pugliese” passato tra le bellezze del Gargano. La showgirl avrebbe pranzato in un noto ristorante in riva al mare in zona Acqua di Cristo, come documentato dalle sue storie Instagram.

Tutti i fan pugliesi sono impazziti per Elisa Isoardi, pugliese per un giorno, intenta nella preparazione di una pasta fresca tipica della bellissima Puglia, pubblicandola sul suo profilo Instagram, molto seguito.

La presentatrice, tra una tappa e l’altra, si è confrontata anche con le tradizioni culinarie nostrane, partecipando ad una lezione di ‘pasta fresca pugliese’ dalla signora Giovanna.

L’ex conduttrice de “La prova del cuoco“, infatti, si è mostrata insieme alla signora Giovanna, esperta della pasta fatta in casa, per mostrare ai suoi ammiratori come realizzare gli gnocchetti pugliesi, preparati rigorosamente a mano.