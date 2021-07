Il foggiano Renzo Arbore parla della dolorosa morte di Raffaella Carrà

Renzo Arbore a cuore aperto. Il cantante, ex compagno di Mara Venier, affronta per la prima volta pubblicamente il doloroso addio dato a Raffaella Carrà, sua collega ma anche sua grande amica. Il cantante fa una confessione inaspettata sulla regina del varietà italiano.

Renzo Arbore nasce a Foggia il 24 giugno 1937. Inizia a suonare da adolescente mettendosi in mostra nel orchestra jazz parker’s boy.

Renzo Arbore e Raffaella Carrà erano legati da uno stretto rapporto di amicizia. Tantissimi anni fa, quando il cantante inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ad aiutarlo c’era proprio Gianni Boncompagni, primo grande amore della mitica signora della televisione italiana.

Il rapporto tra Renzo e Raffaella era davvero quella di un’amicizia molto bella e intima. Dopo la scomparsa della signora del varietà italiano che è morta a 78 anni a causa di un tumore polmonare il 5 luglio 2021, Renzo Arbore insieme anche ad altri colleghi, si è voluto stringere al dolore della perdita non solo di una collega ma prima di tutto di un’amica.

Queste le sue primissime parole:

“è un momento tristissimo per chi AMA e per chi ha amato la grande SIGNORA DELLA televisione. Abbiamo perso una colonna dello spettacolo, una protagonista della bella tv italiana”.

Il cantante però vuole ricordare anche il rapporto tra Raffaella e Gianni Boncompagni che è stato un suo grande amico, quasi fratello.

L’ex compagno di Mara Venier dice che lui e Gianni lavoravano in tandem e si frequentavano come amici anche lontano dalla televisione.

Ha affermato che spesso uscivano in quattro con le rispettive fidanzate, Raffaella e Mariangela. Sono andati anche alla Bussola a sentire il concerto di Aretha Franklin.

Il cantante conclude poi il suo ricordo affermando che a tutti e quattro piacevano molto le gite in campagna e che Raffaella e Gianni erano molto litigiosi, per un nonnulla i due litigavano ma alla fine facevano sempre pace.

In una lunga intervista, Renzo Arbore parlando del rapporto speciale che lo legava a Raffaella Carrà si è lasciato andare ad alcuni ricordi del suo passato che più volte si è incrociato con quello della signora della televisione italiana:

“c’è l’immenso dolore di aver perso una collega, perché era di quella generazione che è stata decimata e che io ho ricordato nel programma dedicato a Gianni Boncompagni, non è la BBC, dove lei, per la prima volta ha parlato dell’amore per Gianni”.