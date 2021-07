Maltempo sul Gargano, vigili del fuoco a lavoro dalle prime ore del mattino

San Marco in Lamis (Foggia), 20/07/2021 – Svolte decine di interventi nel foggiano, dalle 6 del mattino vigili del fuoco al lavoro per contrastare i danni d’acqua causati dalle forti piogge che hanno colpito il Gargano provocando allagamenti e smottamenti.

Maggiori criticità a San Marco in Lamis e Rignano Garganico, dove la squadre in assetto per il soccorso acquatico e l’elicottero AB 412 del reparto volo di Bari hanno portato in salvo alcune persone in difficoltà nei veicoli sommersi lungo la SP 28.