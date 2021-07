Manfredonia, “A Mirko fin lassù: sei il nostro trofeo più bello”

Manfredonia (Foggia), 20/07/2021 – “Ciao Milko, oggi in qualche modo ti sentiamo più vicino a noi con questa manifestazione che ti dedichiamo. Il tuo ricordo ci riempie il cuore di gioia e di sorrisi, quei sorrisi che non ci doni più”.

Si svolgerà dal 10 al 13 agosto presso il Lido Nettuno di Siponto il primo Memorial ‘Milko Matteo Andreano’, torneo di Beach Volley 4×4 organizzato in memoria di Milko, un ragazzo solare ed amante dello sport ed in particolare della pallavolo, andato via all’improvviso lo scorso anno.