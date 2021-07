Manfredonia Calcio, Rotice: “Lo sport strumento di crescita sociale e culturale”

“Ringrazio i soci del Manfredonia Calcio per la fiducia riposta nella mia persona. Ricoprirò il ruolo di Presidente di questa gloriosa società sportiva con grande orgoglio ed altrettanta responsabilità; siamo già all’opera per preparare al meglio la nuova stagione calcistica e dare maggior respiro al progetto sportivo iniziato tre anni fa quando il Manfredonia Calcio ripartì dalla Prima Categoria pugliese.

Ricominciamo da quanto di buono è stato fatto nelle ultime stagioni, quando la passione per il Manfredonia Calcio si è riaccesa ed ha riportato entusiasmo e risultati sulla piazza. Un aspetto mi sta particolarmente a cuore all’inizio di questo nuovo percorso: lo sport non è solo una questione per addetti ai lavori, tifosi ed appassionati, lo sport è uno strumento di crescita sociale e culturale e va reso accessibile e fruibile a tutti ed a tutte le discipline. Se cresce lo sport ed i luoghi in cui praticarlo e fare ‘sana’ aggregazione, ne beneficia tutta la comunità. Forza Manfredonia, forza biancocelesti!”