Manfredonia. Palmieri: “Terrazzamenti, tra storia e panorami mozzafiato”

Manfredonia, 20 luglio 2021. I terrazzamenti sono un’antica tecnica utilizzata in molte zone del mondo nel corso dei millenni, per recuperare spazi agricoli idonei alla coltivazione e preservare i pendii da frane e cedimenti strutturali.

Costruiti sapientemente con tecniche acquisite nel corso dei secoli i manufatti sono costituiti da un “muro a secco” che fa da “cintura di contenimento” al terrazzo. La conca ricavata veniva quindi riempita con strati di pietre e ciottoli di diverse dimensioni che favorivano il drenaggio delle acque meteoriche. Lo strato superiore, talvolta spesso anche più di un metro, veniva colmato con terreno agricolo.

I terrazzamenti più “tecnologici” avevano anche un semplice ma efficace sistema di raccolta delle acque piovane che nei periodi di siccità serviva per irrigare le culture dei terrazzi.

Il nostro Gargano è ricchissimo di terrazzamenti, il dramma è che oramai sono quasi tutti abbandonati e in avanzato stato di degrado.

Queste opere sapientemente realizzate con tanta fatica hanno protetto le nostre colline e i nostri pendii del promontorio da frane e smottamenti per decine di secoli. Ora la pluriennale mancanza di manutenzione sta mettendo a rischio la loro sopravvivenza e predisponendo il territorio ad eventi come quelli di questi giorni in alcuni comuni del Gargano.

Ancora una volta l’incuria e la disattenzione delle Istituzioni creano i presupposti per i disastri che stiamo vedendo in questi giorni.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il territorio Italiano deve essere al primo posto nell’Agenda delle opere e dei lavori previsti dal PNRR.

Ricordo che la manutenzione oltre che preservare il nostro immenso patrimonio è anche un presidio per la salvaguardia della vita umana e dei beni delle comunità.

Come sempre “Prevenire è meglio che Curare”.

“We Save The Planet”®

Francesco Palmieri