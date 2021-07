Manfredonia, SOS insidie ed igiene al mercato Santa Restituta

Manfredonia (Foggia), 20/07/2021 – Il mercatino rionale di Santa Restituta , come lamentato dai numerosi commercianti che da tempo stazionano giornalmente con le loro bancarelle, versa in condizioni igieniche preoccupanti . E già, per quanto l’intera pavimentazione venga regolarmente spazzata dall’Ase, da tempo immemore non verrebbe sgrassata e poi lavata con idropulitrici, di conseguenza la stessa è annerita di sudiciume maleodorante.

Le cadute di acquirenti, sono ormai all’ordine del giorno, a causa della patina fangosa che si forma con l’acqua di scolo dei vari banconi sopratutto del pesce . Cosa dire delle canaline di scolo? Peggio che andar di notte. Rotte in più punti, piene di rifiuti maleodoranti che calamitano la presenza di ratti e blatte alle prime ore dell’alba e devono pensarci i commercianti a porre rimedio. È stata inviata una lettera dai commercianti al Commissario Straordinario per segnalare la problematica.

L’auspicio è che si intervenga tempestivamente per lavare la pavimentazione, come auspicherebbero i commercianti, almeno una volta a settimana, d’altronde, la tassa rifiuti la si paga per ottenere un servizio che andrebbe naturalmente migliorato, soprattutto per garantire condizioni igieniche minime ed evitare insidie stradali pericolose per i malcapitati avventori del mercatino rionale che potrebbero risolversi in ingenti richieste di risarcimento danni al Comune di Manfredonia.