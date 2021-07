Nubifragio a San Marco in Lamis, Cera attacca il sindaco Merla

San Marco in Lamis (Foggia), 20/07/2021 – “Nel 2014 e precisamente nel mese di settembre, il paese di San Marco in Lamis, proprio nel mentre ero in carica da Sindaco, fu colpito da un’alluvione.

Frane, smottamenti, fummo addirittura costretti a evacuare una parte del paese e purtroppo contammo anche una vittima trascinata dall’acqua del canale Fajarama.

Fui costretto, anche con toni piuttosto duri, a far intervenire il Governo, difatti l’allora Ministro all’ambiente Gianluca Galletti si recò sui luoghi del disastro e con appositi atti mise a disposizione del Comune di San Marco la cifra di ca. 9 milione di euro per la messa in sicurezza del territorio.

Gli interventi di somma urgenza (tampone) eseguiti all’epoca erano frutto del lavoro dell’Amministrazione Comunale, Dirigenti di settore e dipendenti comunali.

Opere che ieri hanno ridotto di parecchio il danno e hanno mantenuto bene all’ondata.

Ma parliamo pur sempre di interventi tampone in attesa dell’utilizzo dei 9 milione di Euro messi a disposizione del Governo e che dovevano servire per regimentare le acque a monte.

Da anni, esattamente dal momento in cui ho smesso di fare il Sindaco, sto chiedendo all’attuale amministrazione Merla il perché non siano ancora stati spesi e di conseguenza effettuati i lavori di messa in sicurezza della Città.