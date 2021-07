Parte il “nuovo” Foggia di Zeman: “Vogliamo divertire e fare risultato”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 20 luglio 2021. Parte oggi allo stadio “Pino Zaccheria”, il raduno del nuovo Calcio Foggia 1920. Previste le consuete visite mediche, e probabilmente l’annuncio ufficiale del diesse Peppino Pavone, già al lavoro da giorni per allestire un organico all’altezza del blasone rossonero, prima del ritiro vero e proprio.

I giocatori partiranno alla volta di Chatillon in Val d’Aosta da sabato 24 luglio fino a martedì 10 agosto.

Al momento quattro i giocatori arrivati a titolo definitivo alla corte di Zeman e già ufficializzati dal club. L’attaccante albanese Olger Merkaj, il portiere Fabrizio Alastra, il centrocampista Davide Petermann e il terzino destro Pietro Martino.

Hanno salutato la truppa, invece, l’ex capitano Gavazzi che si è accasato alla Vis Pesaro, il mediano Said, e i fedelissimi dell’ex dt Ninni Corda, Anelli e Gentile con lui al Seregno. Convocati della passata stagione, Curcio, Garofalo e Di Jenno e Morrone.

Radiomercato, intanto, fa i nomi di altri papabili nuovi volti. Tra di essi potrebbe arrivare in Viale Ofanto, il portiere Stefano Tarolli, già rossonero nelle passate stagioni, i difensori Markic ( molto vicini) ed Alcibiade, i centrocampisti Romano e Zanini (ad un passo) e gli attaccanti Ferrante, Manconi e Del Sole.

Spuntati anche i nomi di Gatto del Catania e di Ligi della Triestina.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 20 luglio 2021.

LE DICHIARAZIONI

Nicola Canonico: “Abbiamo ritardato questa conferenza stampa perché dovevamo chiudere la questione relativa ai contratti. Qualcuno lamentava che Pavone fosse un bilico, mai c’è stato un dubbio avevamo solo bisogno di tempi tecnici. Lo staff di Zeman è al completo, Cangelosi sarà il vice e Botticella allenerà i portieri. Ho sentito dire di frizioni, voci infondate. Chi dice questo non fa il bene del Foggia. Abbiamo tanti giocatori che stiamo osservando ma sono momenti particolari per il calciomercato, che ha i suoi tempi ed è una partita di poker dove spesso vince chi bluff a meglio. In ritiro di certo non andremo senza squadra. Campagna abbonamenti? Noi siamo pronti ma attendiamo le decisioni del governo”

Giuseppe Pavone: “Concordo con quanto detto dal presidente, i giornalisti giustamente devono scrivere ma il nome diffuso da anche idee agli altri e i prezzi aumentano… Il mister per sua abitudine vuole la squadra pronta per il ritiro.

Non cercheremo di completarla per la preparazione precampionato almeno al 70, 75%. Chiediamo scusa per il ritardo ma non dipende solo da noi… Ci sono giocatori che vorrebbero la B e ci tocca aspettare. Di certo faremo una squadra che ci divertirà”

Zdenek Zeman: “Spero di poter lavorare come in precedenza, ho fiducia nella società e nel direttore sportivo. Spero di avere a disposizione una squadra che sarà in grado di divertire e fare risultato. Dei calciatori sotto contratto della vecchia rosa valuterò, qualche partita l’ho vista del Foggia e 3 o 4 giocatori potrebbero restare con noi.

Gli altri non fanno al nostro caso ma non perché sono scarsi ma per una questione di motivazioni” (fonte: telefoggia)