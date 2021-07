Perché le donne comprano tante scarpe, la risposta di Sceltone

Le donne sono la fetta di mercato a cui la maggior parte delle aziende dovrebbe rivolgersi e si rivolge per aumentare il proprio fatturato, la donna compra per sé, per la famiglia e amici, ama comprare, è lei la chiave di accesso a quello che è il passaparola così da far aumentare le vendite perché parlerà dell’ottimo prodotto o servizio ricevuto, la donna è la colonna portante dell’economia.

Se noti la maggior parte delle pubblicità in tv o sul giornale sono rivolte alle donne e non solo mostrano il prodotto per la sua funzionalità ma soprattutto per l’emozione che può provare la persona possedendolo, ciò è studiato proprio per vendere al pubblico femminile.

Anche se come appena accennato ogni donna compra per sé e per i suoi, una delle cose che ama comprare maggiormente sono le scarpe.

Tutte le donne amano le scarpe, c’è quasi un’ossessione nell’acquistarle e collezionarle, addirittura in America è nato un nuovo termine “shoeaholic” per definire una persona che possiede più di 60 paia di scarpe.

La scarpa non è solo un accessorio da indossare, ma psicologicamente per la donna rappresenta un modo di essere, un tipo di scarpa identifica chi sei, la scarpa rispecchia la personalità, infatti anche con lo stesso abito una scarpa bassa o alta racconta una storia diversa di chi la indossa.

Le scarpe sono per una donna come un biglietto da visita, tanto è vero che è stato condotto uno studio su più partecipanti ai quali è stato chiesto di esprimere giudizi sulla personalità dei proprietari delle scarpe solo guardando le immagini delle scarpe ed è emerso il sesso, l’età, lo stato sociale e informazioni utili di chi le indossa.

Inconsciamente questo una donna lo sa è tende a circondarsi di tante scarpe per sentirsi sempre al top in ogni occasione, e spesso ha bisogno di suggerimenti su come costruire il proprio outfit perciò online si vedono nascere siti di guida all’acquisto come Sceltone.com che selezionano tra le tantissime opzioni disponibili sul mercato quelle che più rispecchiano la moda del momento.

Una scarpa con il tacco mette in risalto il lato B perciò è usata come forma di seduzione e di eleganza per attirare l’attenzione su di sé del sesso maschile, è un modo per sentirsi in supremazia e cambiare in meglio l’umore.

Nella storia i tacchi sono stati per prima indossati dagli uomini già nell’antico Egitto, successivamente si racconta che Luigi XIV si fece costruire delle scarpe con il tacco per essere più alto dei suoi cortigiani, mentre la prima donna ad indossare un paio di scarpe alte fu Caterina de Medici al suo matrimonio.

Nel tempo la scarpa con il tacco è diventata simbolo di femminilità ed eleganza amata per la sua bellezza e per la forma che riesce a donare al corpo indossandola e odiata da altri per il dolore e per la cattiva postura che un paio di scarpe con il tacco dà.

Ricordiamo che i nostri piedi sono così importanti in quanto ci portano dove vogliamo andare, permettono di mantenere il nostro equilibrio e secondo la riflessologia plantare si trovano (sulla pianta del piede) aree direttamente collegate a organi e altre strutture del nostro corpo che se stimolate con una certa pressione possano portare beneficio alla zona corrispondente.

Perciò, avere un buon paio di scarpe comode e che permettono di camminare mantenendo una postura corretta è fondamentale per non incorrere in fastidiosi mal di schiena come spesso accade a chi indossa scarpe con i tacchi che modificano il naturale assetto del corpo con uno sbilanciamento in avanti portando così fastidi alla schiena, ginocchia, caviglie, gambe e piedi con ad esempio problemi di alluce valgo.

Chiaramente e fortunatamente le scarpe con i tacchi per quanto possono essere belle, e super amate per la loro estetica non sono le uniche a cui le donne non rinunciano per essere sportive e viaggiare più comode nella vita quotidiana.

Per molte è una passione, per molte una forma di supremazia, per molte è la voglia di vedersi affermare con la propria personalità, fatto sta che le scarpe sono uno tra gli oggetti più comprati dalle donne tanto che nel 2011 hanno girato un documentario “God save my shoes” sul rapporto “d’amore” tra la donna e le scarpe.

La donna compra tante scarpe per sentirsi amata e accettata da sé stessa, per vedersi e farsi vedere bella dagli altri, per dare un tocco di originalità al proprio outfit, modificarlo, la scarpa può rendere elegante o casual uno stesso completo, si circondano di tante scarpe per essere sempre pronte e perfette in ogni occasione anche se le donne non devono mai dimenticare che anche a piedi nudi e senza un bel paio di scarpe sono sempre perfette così come sono. (nota stampa)