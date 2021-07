Prendersi cura delle proprie mani in palestra secondo Fitnessaltop.com

Le mani hanno un’anatomia molto affascinante e complessa sono formate da ben 27 ossa, muscoli, tendini, legamenti, articolazioni, nervi, vasi sanguigni ed epidermide, si trovano all’estremità distale superiore del nostro corpo e ci permettono di afferrare e compiere qualsiasi tipo di movimento ed attività nella vita quotidiana.

Chi pratica sport spesso incorre in “problemi” alle mani, estetici e motori come fratture o distorsioni.

Le mani, infatti, sono utilizzate continuamente diventando il primo attrezzo dello sportivo per sostenersi ed afferrare manubri, bilancieri, per guidare la bici, per sferrare pugni in un incontro di pugilato e per questo motivo vengono messe molto sotto stress in tanti modi diversi.

Per ovviare a tutti questi fastidi è bene prendersene cura il più possibile, vediamo nello specifico cosa fare per ciascun problema legato alle varie attività.

Innanzitutto se ci si allena all’aperto nei mesi invernali le tue mani sono soggette a fattori climatici come freddo e vento che causano secchezza e screpolature, perciò è bene proteggerle con una crema idratante prima e dopo l’attività.

Questi disturbi possono derivare anche da altro come allergie particolari perciò è bene utilizzare lozioni apposite, rivolgersi ad un dermatologo esperto e utilizzare saponi per il lavaggio molto delicati.

Un altro problema che le mani degli sportivi possono avere è la comparsa di eczemi dovuti al troppo sole, chi ama correre all’aria aperta durante le giornate calde lo sa che, così come il resto del corpo, le mani sono super soggette a bruciature perciò è bene usare una crema a protezione alta e idratarle una volta finito l’allenamento con prodotti a base naturale come l’aloe che risulta essere fresca e molto lenitiva per la pelle.

Le mani di chi pratica pesistica sono quasi sempre segnate dai calli sul palmo, purtroppo questo problema non può essere eliminato del tutto, i calli sono una sorta di difesa della pelle che si ispessisce per proteggersi dal carico in eccesso e dallo sfregamento continuo perciò sono estremamente importanti ma non belli esteticamente.

Avere calli va bene o no? Va bene averli per protezione ma bisogna prendersene cura altrimenti diventano troppo grandi e c’è il rischio di strapparli e lasciare ferite.

La cosa migliore da fare è prendersene cura prima dell’allenamento e cercare di tenere il più possibile le mani protette con l’utilizzo di guanti da palestra ben imbottiti così come consiglia Lidia Volpe su Fitnessaltop.com.

La parola d’ordine per ogni sportivo è idratare, fare una sorta di trattamento per le mani ogni sera, immergendole in acqua tiepida per 10/15 min, dopo di che puoi trattare i calli delicatamente con una pietra pomice e poi applicare una crema lenitiva o dell’olio di cocco che ha proprietà emollienti ed è completamente naturale.

È ottimo anche idratare la zona prima e dopo l’allenamento, prima è consigliabile cospargere di crema solo i punti di contatto in modo da non avere mani scivolose che indeboliscono la presa.

In più ricorda che è molto importante non strappare via i calli, anche se ti sembrerà la sola cosa che vorresti fare è una soluzione che elimina solo per poco tempo il problema, la pelle in quel punto crescerà molto più spessa e più dura.

Altro problema che accompagna spesso gli amanti della sala pesi sono le vesciche, come i calli sono una risposta di difesa del nostro organismo e vengono a formarsi a causa dell’attrito continuo tra mani e aste di acciaio che il bodybuilder afferra in continuazione.

A differenza del callo, che è un ispessimento della pelle, la vescica è una bolla riempita di liquido che si forma tra il derma e l’epidermide e può far male fin da subito.

Alcuni suggeriscono di incidere la vescica con ago sterilizzato così da far uscire il liquido all’interno ed evitare che si rompi durante le attività noi suggeriamo di rivolgersi ad un medico esperto che possa fare questo trattamento e medicare la zona nel migliore dei modi.

Quando ci si allena con i pesi o si pratica boxe non solo la pelle della mano è soggetta a traumi ma può succedere di avere anche qualche brutta distorsione al polso, lesioni alle dita, soffrire di tunnel carpale o altro perciò è estremamente importante avere cura delle proprie mani

Anche in questo caso piccoli accorgimenti come il non caricare troppo peso, fare i movimenti in modo corretto e riscaldare mani e polsi prima di iniziare ad allenarsi può fare la differenza.

Se si avvertono fastidi di qualsiasi genere è bene interrompere l’allenamento e consultare un medico così che possa consigliare il trattamento più adatto in modo da non rischiare di peggiorare la situazione, in ogni caso la prevenzione è una buona arma che noi sportivi abbiamo per salvaguardare le nostre mani e il nostro corpo. (nota stampa)